جنرال إسرائيلي جديد يدخل الحجر

جهينة نيوز:

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن دخول قائد القيادة المركزية الإسرائيلية اللجنرال "نداف بادانأن"، إلى الحجر الصحي ضمن إجراءات وقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأكد الجيش في بيان له أن بادان، اضطر لإخضاع نفسه للحجر في مكتبه، بعد أن اكتشف أنه تفاعل مؤخراً بمدني تم تخشيص إصابته بالفيروس لاحقا، موضّحاً أنه في حالة جيدة وسيواصل تأدية مهامه من مكتبه الخاص.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انتهاء فترة حجر قائد أركان جيش الاحتلال "أفيف كوخافي"،

حيث سجلت سلطات الاحتلال حتى الآن 47 حالة فاة و8018 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد