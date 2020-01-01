العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عناصر أمن ومدنيين أعدمهم "داعش"

جهينة نيوز:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق اليوم الأحد العثور على مقبرة جماعية في محافظة الأنبار غربي البلاد تضم رفات عناصر في القوات الأمنية ومدنيين أعدمهم تنظيم "داعش" الإرهابي وقت احتلاله للمحافظة.

وقالت المديرية في بيان، "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة داهمت قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة السابعة وبالاشتراك مع فصيل استطلاع لواء المشاة 29 وكرا للدواعش في منطقة الخوضة بقضاء هيت بالأنبار وتضبط بداخلة دراجة نارية ومواد أخرى".

وأضافت "وبعد تفتيش الوكر بدقة تم العثور على مقبرة جماعية تضم منتسبين ومدنيين تم إعدامهم من قبل عصابات (تنظيم) داعش قبل التحرير".

وأعلن العراق، في كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".