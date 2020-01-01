الهلال الأحمر العربي السوري ينفذ حملة تعقيم لعدد من المناطق في دمشق

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 17:25 | شؤون محلية, أخبار محلية

الهلال الأحمر العربي السوري ينفذ حملة تعقيم لعدد من المناطق في دمشق

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