السيسي: الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية للعاملين والمرضى في معهد الأورام

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 17:24 | سياسة, عربي

السيسي: الإسراع بإجراء الفحوصات الطبية للعاملين والمرضى في معهد الأورام

جهينة نيوز:

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الحكومة بسرعة إجراء الكشف الطبي على جميع العاملين والمرضى في المعهد القومي للأورام.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية السفير، بسام راضي، إنه في إطار جهود مصر لمكافحة فيروس كورونا، وفى ظل الملابسات التي شهدها المعهد القومي للأورام بعد اكتشاف إصابة عدد من العاملين فيه بالفيروس، وجه الرئيس المصري بإجراء فحوصات لكل الأطباء وأطقم التمريض، وجميع المرضى الذين ترددوا على المعهد خلال الأسبوعين الماضيين، وكذلك حصر كل المخالطين لأي حالات إيجابية، مع توفير الرعاية الكاملة لكل الحالات المصابة من إجراءات طبية فورية إلى العزل والعلاج.

وجدد السيسي التأكيد على أولوية سلامة وصحة المواطنين في إطار إدارة الدولة لأزمة مكافحة فيروس كورونا


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