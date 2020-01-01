151 حالة وفاة جديدة في ايران بسبب "كورونا" والإجمالي يرتفع إلى 3603

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 17:19 | منوعات, صحة

151 حالة وفاة جديدة في ايران بسبب

جهينة نيوز:

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم الأحد تسجيل 151 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و2483 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 3603 وفاة، و58226 إصابة.

وأكدت وزارة الصحة الإيرانية، في بيان لها، "151 حالة وفاة جديدة تم تسجيلها، ليرتفع الإجمالي إلى 3603، وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 58.226، بعد تسجيل 2483 إصابة جديدة"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأكد البيان، ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 22011 شخصا، بينما تم إجراء نحو 19 ألف فحص للمرض في جميع أنحاء البلاد حتى اليوم، مضيفة أن 4075 مصابين بفيروس كورونا في حالة صحية حرجة


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