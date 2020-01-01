فون دير لاين تجدد دعوتها إلى الاستثمار بميزانية الاتحاد الأوروبي

جهينة نيوز:

دعت أورزولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في مقال نشر، اليوم الأحد، بصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية إلى الاستثمار الضخم في ميزانية الاتحاد الأوروبي لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب وباء كورونا.

وطلبت رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق إعادة النظر بصورة أعمق في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2021 إلى 2027 والتي ربما تجاري حزمة التحفيز الاقتصادي الكبيرة التي دعمتها الولايات المتحدة لأوروبا نهاية الحرب العالمية الثانية.

وأكدت فون دير لاين أنّ ميزانية الاتحاد الأوروبي مقبولة في جميع الدول كأداة تعويض تعاوني ويجب أن يجري تكييفها وفقاً للأزمة الأمر الذي سيجدد الشعور بالمجتمع داخل الدول الأوروبية من خلال المليارات الكثيرة التي يجب استثمارها اليوم لتجنب كارثة أكبر ستربط الأجيال.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي حول الإجراءات المشتركة التي يجب اتخاذها للحيلولة دون التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا.