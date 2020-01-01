لأول مرة منذ إطلاقه.. إغلاق مترو دبي بشكل كامل

جهينة نيوز:

وأعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن خدمة المترو والترام لن تكون متاحة خلال فترة التعقيم الشامل المُعلنة في دبي، في ظل جهود للتغلب على الأزمة المؤقتة وتجاوزها في أسرع وقت ممكن، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وقال المدير العام للهيئة، مطر الطاير، "...جاء هذا القرار من أجل التخفيف على مستخدمي المواصلات العامة، وتمكين كل من يضطر للخروج من منزله لقضاء حاجة ضرورية، وكذلك الموظفين الكوادر والفئات المُصرح لها بالتوجه إلى مقار أعمالها ضمن القطاعات الحيوية التي تخدم كافة سكان المدينة، بما يخدم بصورة مباشرة وغير مباشرة قطاعاً عريضاً من المجتمع، كما يأتي القرار تأكيداً على التزام الهيئة بدعم كافة الجهود المبذولة في إمارة دبي وعلى مستوى دولة الإمارات ككل من أجل التصدي لجائحة كورونا المُستجد وتقليص فرص انتقال العدوى والحد منها إلى أدنى مستويات ممكنة".

كما قررت الهيئة إتاحة التنقل على الباصات بالمجان بالإضافة إلى خصم 50 في المئة للمتنقلين في سيارة أجرة خلال فترة التعقيم الشامل على مدار 24 ساعة في الأسبوعين القادمين.

ويُسمح للمواطنين بالخروج من المنزل مع الالتزام بارتداء الكمامة والقفاز والحفاظ على المسافة الآمنة من الآخرين. ويسمح الخروج لقضاء الاحتياجات الأساسية (الغذائية والصحية) ويقتصر ذلك على فرد واحد من أفراد العائلة، وكذلك الخدمات الصحية مثل (المستشفيات والعيادات الطبية والصيدليات وطلبات توصيل الأدوية)، ويُسمح كذلك بالخروج في حالات التوجه للفحص الطبي المتعلق بفيروس كورونا المستجد.

كما يُسمح للموظفين بالخروج للعمل ضمن أحد القطاعات الحيوية المستثناة والمصرح لها.