اتحاد اللاعبين الإسبان يحذّر رابطة الدوري

جهينة نيوز:

رد اتحاد اللاعبين الإسبان في بيان رسمي تحذيري على محاولات لرابطة الليغا استئناف النشاط الرياضي، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية اليوم الأحد، أشار إلى أن رابطة الدوري تنوي عودة منافسات الليجا في الخامس من حزيران القادم، دون حضور جماهيري.

وأكّد البيان على ضرورة استئناف الليجا فقط حين ترى السلطات الصحية أن الوضع أصبح آمناً، مشيراً إلى أن العودة للنشاط الرياضي يجب أن تأتي في المرتبة الثانية، بعد ضمان حقوق اللاعبين وسلامتهم الشخصية.

وكان الاتحاد الإسباني أشار في وقت سابق إلى إمكانية استكمال الليجا بنظام المربع الذهبي، الذي يتضمن إقامة دورة بين الأندية أصحاب المراكز الأربعة الأولى، حيث كان قد أعلن منذ عدة أسابيع عن تأجيل منافسات الليجا رسمياً إلى أجل غير مسمى، بسبب تفشي كورونا في البلاد.