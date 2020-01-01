مصرف التوفير: عدم تشميل قروض ذوي الدخل المحدود بتأجيل الأقساط المستحقة

جهينة نيوز:

أعلن مجلس إدارة مصرف التوفير عن إزاحة الأقساط المستحقة على القروض الممنوحة لأصحاب المهن العلمية والحرة والقروض الاستثمارية خلال أشهر نيسان الجاري وأيار وحزيران القادمين مدة ثلاثة أشهر تبدأ من تموز القادم.

وأكد المصرف في قرار له عدم تشميل القروض الممنوحة للعاملين في الدولة مدنيين وعسكريين "القرض الشخصي" بإزاحة الأقساط المستحقة لأنها تحسم من أجور العاملين مباشرة ويتم تحويلها من قبل محاسبيهم إلى حسابات المصرف كما أن تسديد هذه القروض يتم بناء على تعهد الحسم الموقع من قبل محاسب الإدارة أو المعتمد في الجهات العامة.

وبناءً على القرار فإن بإمكان من شملهم إزاحة الأقساط المستحقة عليهم الاستمرار في سدادها إذا رغبوا بذلك بينما لا يترتب على الأقساط التي تمت إزاحتها أي عمولات أو غرامات أو فوائد تأخير.

وتشمل القروض التي تمت إزاحة تسديد أقساطها من قبل مصرف التوفير قروض تمويل المشاريع الصناعية المرخصة أصولاً والجامعات والمدارس الخاصة والمستشفيات والمستوصفات الخاصة وأبنية مقرات المخابر الطبية والعيادات وقروض المهن العلمية للمنتسبين لنقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة والمهندسين الزراعيين والاطباء البيطريين وقروض تمويل رأس المال العامل لكل الفعاليات الاقتصادية بمختلف أنواعها.

ويأتي قرار مصرف التوفير آنف الذكر استناداً إلى قرار مجلس النقد والتسليف الذي يسمح للمصارف العاملة بعد دراسة التدفقات النقدية للعملاء المقترضين منها والمتأثرين من انتشار فيروس كورونا بتأجيل الأقساط المستحقة على هؤلاء العملاء مدة ثلاثة أشهر بدءاً من تاريخه.