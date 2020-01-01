بعد طول انقطاع.. "دار سلوى" تنطلق إلى آسيا محملة بمليون برميل من الخام

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 15:47 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

بعد طول انقطاع..

جهينة نيوز:

قالت وزارة النفط الكويتية، اليوم الأحد، إنه جرى تصدير أول شحنة من نفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية، بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.

وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد عبر الناقلة الكويتية "دار سلوى".

وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل صرح، يوم الجمعة، أن الناقلة "دار سلوى" ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

وبدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في شباط بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن هذه المنطقة التي تضخ نحو 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية


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