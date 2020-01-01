قيادة عمليات بغداد تطلق عملية أمنية شمالي العاصمة لمحاربة الإرهاب

جهينة نيوز:

أعلنت قيادة عمليات بغداد اليوم الأحد انطلاق عملية أمنية واسعة شمالي العاصمة بغداد لملاحقة العناصر الإرهابية.

وفي بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية، قالت قيادة عمليات بغداد إن "الفرقة السادسة والقطعات الملحقة بها انطلقت بعملية أمنية في شمال بغداد".

ونوه البيان إلى أن هدف العملية الأمنية هو "ملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق الخضراء والخزنة والسلمان".

وكانت وسائل إعلام عراقية كشفت عن خطة أمريكية لتحفيز الدول الاجنبية لنقل سفاراتها من بغداد إلى قاعدة "عين الأسد" الجوية في محافظة الأنبار، لدواعي غير واضحة المعالم، وذلك من خلال تخصيص مباني محصنة داخل مبنى القاعدة.

وأعلن حلف "الناتو" في وقت سابق أنه قد قرر توسيع مهامه في العراق لتشمل تدريب كوادر الجيش العراقي وقوات الأمن، وأعلن الأمين العام للناتو، ينس ستولتنبيرغ، أن وزراء خارجية الحلف اتفقوا على توسيع المهام في العراق، عبر وضع تدريب ضباط الصف وخبراء الألغام وكوادر الشرطة الفدرالية.