طوكيو تسجل أعلى زيادة يومية من الإصابات بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

سجلت العاصمة اليابانية طوكيو اليوم الأحد أعلى زيادة يومية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد، والتي تجاوزت 130 إصابة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وبعد يوم من كسر المستوى القياسي البالغ 100 حالة يوم السبت.

وبحسب ما أوردته صحيفة "جابان تايمز"، فإن إجمالي الإصابات الأكيدة المسجلة في العاصمة تجاوز الألف إصابة، ما يزيد الضغط على رئيس الوزراء شينزو آبي، لإعلان حالة الطوارئ بهدف الحد من الانتشار المتسارع لمرض "كوفيد 19" الذي يسببه الفيروس.

وإجمالًا، سجلت اليابان حتى الآن، ما يزيد على 3100 إصابة بفيروس كورونا المستجد، تعافى منه 514 حالة، فيما توفي 77 شخصًا.

عالميًا، تجاوزت الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 1.2 مليون إصابة، بينهم 65 ألف حالة وفاة تقريبًا، ونحو 250 ألف حالة شفاء.

وفي حين كانت أغلب الحالات مسجلة في الصين حتى أواخر شباط، فإن مرض "كوفيد 19" انتشر على نحو متسارع في مناطق مختلفة من العالم، وتجاوزت الإصابات 310 آلاف في الولايات المتحدة و126 ألف في إسبانيا و124 ألف في إيطاليا، إلى جانب الآلاف في أكثر من 200 دولة ومنطقة أخرى.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.