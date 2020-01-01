عدد الإصابات بكورونا في كيان العدو يرتفع إلى 8018 والوفيات 46

جهينة نيوز:

قالت وزارة صحة كيان الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد إن عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 8018، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 46 شخصا.

وذكر آخر تحديث للوضع من إسرائيل، في وقت متأخر يوم السبت، أنه كان هناك 7851 حالة إصابة، بما في ذلك 423 إصابة جديدة و43 حالة وفاة في البلاد.

حتى الثامنة صباح اليوم الأحد، كانت حصيلة الإصابات في إسرائيل 8018 حالة و46 حالة وفاة وشفاء 477 حالة، وفقا لوزارة الصحة.

تجاوزت الحصيلة العالمية لحالات الإصابة بالفيروس أكثر من المليون و200 ألف حالة، والوفيات أكثر من 64 ألف.