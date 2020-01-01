رداً على بومبيو.. عبد اللهيان: إرهابيو المخابرات الأمريكية تبوؤا مناصب دبلوماسية

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 13:10 | سياسة, عالمي

رداً على بومبيو.. عبد اللهيان: إرهابيو المخابرات الأمريكية تبوؤا مناصب دبلوماسية

جهينة نيوز

انتقد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ضد الدبلوماسيين الإيرانيين.

وقال عبد اللهيان في تغريدة له تعليقاً على تلك التصريحات: العالم يشهد أن إرهابيي المخابرات المركزية الأمريكية تبوؤا منصب وزير الخارجية والمناصب الدبلوماسية، لكن الدبلوماسيين الإيرانيين هم حقاً دبلوماسيون.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي أكد، أمس، أنّ الدبلوماسيين الأمريكيين متورطون ومنشغلون منذ فترة طويلة في الانقلابات وتسليح الإرهابيين والتحريض على العنف الطائفي ودعم عصابات المخدرات والبلطجة على الحكومات والشركات والتجسس حتى على حلفاء الولايات المتحدة.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا