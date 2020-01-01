طهران: إنتاج الجيل الثالث من العدة الخاصة بتشخيص كورونا

جهينة نيوز

أعلن رئيس دائرة الصحة والإغاثة والعلاج بوزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية، رضا الله ورن، عن إنتاج الجيل الثالث للعدة الخاصة بتشخيص فيروس كورونا وحزمة كاملة من المعدات لمواجهة الفيروس من قبل الخبراء بالصناعات الدفاعية.

وقال إن العدة التشخيصية كانت قد صنعت في وزارة الدفاع قبل نحو 40 يوماً، لكن كان من المفترض أن يتم تاييدها النهائي من قبل معهد "باستور" في طهران إلى أنه تم إنتاجها المكثف خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح قائلاً إن العدة التشخيصية "كيت" من الجيل الأول كانت تكشف عن الجين N والآن قمنا بتصميم وإنتاج الجيل الثاني الذي يعد أقوى من الناحية التشخيصية وسيكون لنا إن شاء الله الجيل الثالث الذي يكشف عن الجين Rdrp .

وأضاف: لقد قمنا بتصميم وإنتاج ماسح حراري (Scanner) وتم وضع إعداد ملحوظة منه تحت تصرف المراكز التي تكثر فيها حركة المواطنين والمطارات من أجل القيام بعملية المسح الطبي بصورة جماعية ويعدّ هذا في الحقيقة من قدراتنا العسكرية التي يمكننا أن نستفيد منها في إنتاج مستلزمات البلاد.

وأوضح: الكاميرات الحرارية يمكن نصبها في الأماكن ذات الحركة الكثيفة والتي لا يمكننا الكشف بصورة انفرادية عن درجة حرارة الأفراد، وفيما يتعلق بفيروس كورونا الذي يعد من التهديدات الحديثة فقد قمنا بإنتاج حمالات مرضى ذات ضغط سلبي وملابس الضغط الايجابي للذين يتعاملون مع الفيروس بصورة مباشرة.

وأوضح أن وزارة الدفاع تمتلك طاقة إنتاج 150 ألف لتر من المحاليل المطهرة للأيدي والأسطح وإنتاج 40 ألف عدد من الكمامات يومياً