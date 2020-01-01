X
Desktop: Size >= 1024
Desktop: Size <= 1024
Tablate portrait: Size <= 800
Tablate portrait: Size <= 768
Small tablate landscape: Size <= 600
Mobile landscape: Size <= 480
Mobile portrait: Size <= 320
الصفحة الرئيسية
|
أكتب مقالتك في منبر جهينة
|
أعلن معنا
|
اتصل بنا
جهينة نيوز
طوكيو تسجل أعلى زيادة يومية من الإصابات بفيروس كورونا
"أجهزة تنفس" تشعل الحرب بين إسبانيا وأنقرة
مطار بيروت يستنفر لاستقبال المغتربين اللبنانيين!
عدد الإصابات بكورونا في كيان العدو يرتفع إلى 8018 والوفيات 46
رداً على بومبيو.. عبد اللهيان: إرهابيو المخابرات الأمريكية تبوؤا مناصب دبلوماسية
اللجوء لبرشلونة آخر حل لإنقاذ ريال مدريد!
طهران: إنتاج الجيل الثالث من العدة الخاصة بتشخيص كورونا
ألمانيا تقاضي عربا متهمين بتهريب سوريين إلى البلاد
البنتاغون: 155 مصابا بکورونا على متن حاملة الطائرات "روزفيلت"
دخول رتل تركي عبر معبر كفرلوسين إلى نقاط المراقبة بريف إدلب شمال سورية
مقتل أمريكي وإصابة آخرين باستهداف عربة امريكية نوع همر بقذيفة بريف الحسكة الجنوبي
الخبز على البطاقة الذكية في دمشق وريفها خلال ايام
المقاومة العراقية تحدد خارطة طريق جديدة وخلية الأزمة: كسر الحظر فتنة
تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية
ملك المغرب يعفو عن 5654 سجينا للحد من تفشي كورونا في السجون
القائمة الرئيسية
الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
مقتل أمريكي وإصابة آخرين باستهداف عربة امريكية نوع همر بقذيفة بريف الحسكة الجنوبي
الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 12:50 |
شؤون محلية
,
أخبار محلية
شارك
|
اقرأ المزيد...
دخول رتل تركي عبر معبر كفرلوسين إلى نقاط المراقبة بريف إدلب شمال سورية
الخبز على البطاقة الذكية في دمشق وريفها خلال ايام
تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في سورية
كورونا يخفض الجرائم في دمشق.. لم تسجل أي جريمة منذ 10 أيام
مدير الأسد الجامعي يكشف ما إذا سيخصص المشفى كاملاً للعزل الصحي!
منحة للمتعطلين عن العمل على طاولة الحكومة.. واقتراح بصرف راتب شهر للعاملين في الدولة!
الجو غائم ورياح شرقية تتجاوز الـ50 كم/ سا
وصول وتفريغ 35 الف طن من القمح مساعدة من روسيا الى سورية
لأول مرة وبخبرات محلية.. صناعة حلب تصنّع المنفسة
رفض استقالات عمال القطاع الخاص.. وأي عامل يصرف من العمل أو لم يصرف له راتبه يحق له الشكوى
إرهابيو داعش يعدموا 8 مدنيين في دير الزور
بعد معالجة تسرب المازوت إلى المحطة.. استئناف ضخ مياه الشرب لصافيتا ودريكيش في طرطوس
خروج محطة تحويل كهرباء تل تمر عن الخدمة جراء اعتداء الاحتلال التركي ومرتزقته على خطوط نقل التوتر
رئيس مشفى سلمية الوطني: لا صحة لوجود وفيات وإصابات بكورنا في المشفى
في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. حلب تتجه لإغلاق جميع تجمعاتها!
أضف تعليق
أخبار اخرى
طوكيو تسجل أعلى زيادة يومية من الإصابات بفيروس كورونا
"أجهزة تنفس" تشعل الحرب بين إسبانيا وأنقرة
مطار بيروت يستنفر لاستقبال المغتربين اللبنانيين!
عدد الإصابات بكورونا في كيان العدو يرتفع إلى 8018 والوفيات 46
تابعونا على فيس بوك
تصفح المزيد
خدمة RSS
شكاوى القراء
محاربة الارهاب
أحوال الطقس
مكتبة جهينة
أسعار العملات
النشرة البريدية
الأكثر مشاهدة
بالفيديو .. السفير السوري في دولة الإمارات العربية يشكر الشيخ محمد بن زايد
شاب يكتشف إصابته بكورونا بفضل رب البندورة!
أبراج السبت 4 نيسان مع سمر عمران
بينها بلد عربي.. روسيا تكشف عن الدول الأكثر "تصديرا" لكورونا إليها
الأكثر مناقشة
بالفيديو.. فيروز تصلى من أجل رفع البلاء عن لبنان والعالم
السفير آلا: سورية تدين الانتهاكات الممنهجة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء الجولان السوري المحتل
ماذا حدث في نيجيريا .. انفجار ام نيزك ترك فوهة بركانية ..؟ - صور
هزة أرضية بقوة 4.7 درجات على مقياس ريختر قبالة السواحل السورية
تصنيفات الأخبار الرئيسية
سياسة
شؤون محلية
مواقف واراء
رياضة
ثقافة وفن
اقتصاد
مجتمع
منوعات
تقارير خاصة
كواليس
اخبار الصحف
منبر جهينة
تكنولوجيا
جميع الحقوق محفوظة © 2008-2020
بوابة جهينة الاخبارية
.