مقتل أمريكي وإصابة آخرين باستهداف عربة امريكية نوع همر بقذيفة بريف الحسكة الجنوبي

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 12:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

مقتل أمريكي وإصابة آخرين باستهداف عربة امريكية نوع همر بقذيفة بريف الحسكة الجنوبي


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