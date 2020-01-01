الخبز على البطاقة الذكية في دمشق وريفها خلال ايام

جهينة نيوز:

بينت مصادر في محافظة ريف دمشق أن المحافظة تعكف ومنذ فترة على تجهيز الآلية اللازمة لتوزيع الخبز على البطاقة الذكية، مؤكدة الانتهاء من إعداد القوائم اللازمة لإعداد المعتمدين في الوحدات الإدارية من طرفها فيما يعكف التموين على تجهيز الآلية عند المخابز الخاصة ويقوم فرع المخابز في الريف بإنجاز الآلية اللازمة في المخابز الحكومية في الريف.

وأوضح المصدر لصحيفة الوطن أنه عدد معتمدي الخبز في الريف قد يصل إلى حوالي 600 معتمد موزعين بين أساسيين وفرعيين وأنه تم عقد اجتماعات لهم في مناطقهم لتعريفهم بآلية العمل على أجهزة البطاقة الذكية.

ووفقا للمصدر فإن تطبيق العمل بالبطاقة الذكية لبيع الخبز سيكون خلال أيام مرجحا تطبيقها في محافظتي دمشق وريفها معا.

يذكر أن محافظ ريف دمشق وفي تصريح للوطن قبل عشرة أيام توقع البدء بهذه الآلية خلال أسبوع أو أكثر.