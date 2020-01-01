المقاومة العراقية تحدد خارطة طريق جديدة وخلية الأزمة: كسر الحظر فتنة

جهينة نيوز:

أعلنت فصائل المقاومة العراقية، اليوم، في بيان موجّه لأمريكا عن أنّ ساسة العراق وبالتالي الشعب العراقي وضعوا خارطة طريق جديدة لبلادهم .

والنقطة التي برزت بشكل كبير في هذا البيان هي استخدام وصف الاحتلال للقوات الأمريكية والتصريح بأنّ المقاومة ستستمر حتى طرد آخر جندي أمريكي من العراق، وهذا يعني أن المقاومة عدّت التهديدات الأمريكية الأخيرة ضرب من الحرب النفسية التي يشنها البيت الأبيض ضد الشعب العراقي وفصائل المقاومة في هذا البلد

أما الأمر الثاني فهو توقيع 8 فصائل من فصائل المقاومة العراقية على هذا البيان، في خطوة لا تكشف عن شجاعتها وإرادتها وعزيمتها للنضال ضد المحتل الأمريكي فقط بل أبرزت القاعدة الشعبية الواسعة المعارضة للاحتلال الأمريكي في جميع أنحاء العراق، هذه الفصائل وفي زمن غير بعيد وأثناء جهادها ضد إرهابيي تنظيم "داعش" لاسيما في الموصل، أثبتت وطمأنت الشعب العراقي بشكل عملي وقرنت قولها بفعلها.

قررت خلية الأزمة البرلمانية في العراق، خلال اجتماع لها أمس برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، إجراء زيارات ميدانية، بدءا من اليوم الأحد، الى المحافظات "الأكثر تعرضا للإصابات بفيروس كورونا"، بينما أكدت أن كسر حظر التجوال "فتنة خطيرة" ستعرض حياة ملايين الناس للخطر وتدمر كل الجهود المتخذة لمكافحة كورونا.

إلى ذلك، وتأييداً لرأي خلية الأزمة البرلمانية، أكّد اختصاصيون في مختلف المجالات أن حظر التجوال المفروض حالياً هو الوسيلة الأكثر فعالية بالنسبة لوضع العراق لمنع تفشي وانتشار فيروس "كورونا" لما للحظر من أثر في منع التجمعات والحشود وانتقال العدوى بين المواطنين.

وذكر بيان لمكتب نائب رئيس البرلمان العراقي أن الكعبي ترأس أمس الاجتماع الثامن لخلية الأزمة النيابية المكلفة بمواجهة وباء كورونا، والذي شهد مناقشة مستفيضة لنتائج الاجتماعات السابقة للخلية وآخر مستجدات الوضع الوبائي في البلاد، وبحث عدداً من القضايا والتحديات القائمة لمكافحة فيروس كورونا.

ولفت البيان إلى أن خلية الأزمة النيابية، أصدرت التوصيات والقرارات، بضمنها، البدء بزيارة عدد من محافظات البلاد، لا سيما الأكثر تعرضاً للإصابة بفيروس كورونا إذ قررت الخلية التوجه، اليوم الأحد، إلى محافظات النجف الأشرف وكربلاء المقدسة وبابل.

كما طالبت الخلية بدعم القوات الأمنية في بغداد والمحافظات وتشديد إجراءاتها في منع كل أشكال كسر الحظر، مؤكدة أن "ما يحدث في الناصرية في هذا الظرف الاستثنائي "فتنة" ستدمر كل الجهود المتخذة لمواجهة وباء كورونا وستعرض حياة ملايين الناس الى الخطر.