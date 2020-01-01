"يوتيوب" يجهز لمستخدميه ميزة جديدة لم تكن متوقعة!

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 11:51 | تكنولوجيا, آخر أخبار التكنلوجيا

جهينة نيوز:

يعتزم موقع يوتيوب طرح ميزة جديدة ستساعده في جذب عدد كبير من المستخدمين وستجعله ينافس تطبيقات الفيديو الأخرى.

وبحسب موقع sostav فإن يوتيوب وقبل نهاية العام الجاري سيطرح ميزة تحمل اسم Shorts.

وستمكن هذه الميزة المستخدمين من تحميل مقاطع فيديو قصيرة على غرار ما يحدث في موقع TikTok الشهير.

وستتيح هذه الميزة لمستخدمي اليوتيوب الاستفادة من الموسيقى الموجودة في مكتبة YouTube Music ليرفقوا وإرفاقها بمقاطع صوت قصيرة سبق وحملوها من يو تيوب.

وبهذه الميزة الجديدة، سينافس تطبيق YouTube مواقع الفيديوهات الأخرى وأولها تطبيق TikTok الشهير.

وسبق وأضاف YouTube ميزات حصدت تجاوب من المستخدمين منها ميزة القصص على غرار فيسبوك وانستغرام و واتساب.


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