مدير الأسد الجامعي يكشف ما إذا سيخصص المشفى كاملاً للعزل الصحي!

جهينة نيوز:

بين مدير عام مشفى الأسد الجامعي حسين المحمد في حديث خاص لـ”الوطن” انه لا قرار صادر حتى تاريخه بخصوص التوجه نحو تخصيص المشفى بشكل كامل كمركز للعزل الصحي للحالات المتشبه بإصباتها بفايروس كورونا، مؤكدا ان التعامل مع الأمر يتم حسب واقع الحال، وأن أي قرار يدرس من الجهات المختصة ضمن التنسيق بين وزارتي الصحة والتعليم العالي.

ولفت المحمد إلى أن هناك أفكارا مطروحة بإمكانية تخصيص مشفى بالكامل من ضمن المشافي، وأن الأمر قد لا يشمل مشفى الأسد الجامعي، مع دراسة إمكانية هذا الأمر واختيار مشفى تتوفر فيها جميع المتطلبات، وذلك تبعا لظروف الحال والتطورات، مع التأكيد أنه لم يبت بأي قرار حول هذا الموضوع.

وأوضح مدير عام المشفى أنه تم تخصيص طابق كامل لعزل الحالات المشتبه بها مع عناية ملحقة به، مضيفا أن الطابق يضم ٣٠ سرير مخصص للعزل ومؤمن بختلف التجهيزات.

وأكد المحمد أن الأسد الجامعي مستمر وعلى مدار الساعة باستقبال جميع الحالات المرضية الإسعافية، وذلك ضمن متابعة لمختلف حالات المواطنين وخاصة الحرجة واتخاذ العلاجات اللازمة.