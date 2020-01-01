دعماً للاقتصاد.. مركزي الإمارات يخفّض متطلبات احتياطي الودائع 50%

جهينة نيوز:

قال مصرف الإمارات المركزي إنه خفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للودائع تحت الطلب بنسبة 50% ، وذلك لدعم الاقتصاد الوطني خلال وباء كورونا.

وأضاف في بيان له، اليوم الأحد، أن إجمالي قيمة الإجراءات المتعلقة برأس المال والسيولة التي اعتمدها مصرف الإمارات المركزي منذ 14 آذار 2020 بلغ 256 مليار درهم (69.70 مليار دولار).

وفي وقت سابق، حذّر مصرف الإمارات العملاء من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة، مؤكداً أنّه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات الخاصة، مثل المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، محذّراً العملاء وحثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق "واتسآب" تدعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية.