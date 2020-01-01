التجاري يبحث رفع سقف السحوبات اليومية من الصرافات هذا الاسبوع

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 10:11 | اقتصاد, محلي

التجاري يبحث رفع سقف السحوبات اليومية من الصرافات هذا الاسبوع

جهينة نيوز:

كشف مدير في المصرف التجاري السوري عن توجهه المصرف لرفع سقف السحب اليومي، عبر بطاقات الصراف، إذ سيتم بحث الموضوع هذا الأسبوع للبت فيه وتحديد تفاصيله.

وبيّن لـ«الوطن» أن رفع سقف السحب يهدف لتأمين كل التسهيلات الممكنة للمواطنين، وتمكينهم من الحصول على رواتبهم وأجورهم الشهرية بسهولة ويسر، وسحب الكتلة النقدية التي يحتاجونها من دون تعدد الزيارات للصراف الآلي، وخاصة خلال الظروف الحالية وإجراءات الحدّ من التنقل، للوقاية من فيروس كورونا.

وفي المصرف العقاري، بين مصدر أن كل التوجهات والأفكار التي تخدم المواطن قابلة للبحث والنقاش واعتمادها.

وكان كل من المصرف التجاري والعقاري قد رفعا سقف السحوبات اليومية من الصرافات الآلية مع نهاية العام الماضي، لتصبح 70 ألف ليرة في التجاري و60 ألف ليرة لدى العقاري.


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