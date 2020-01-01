غارات جوية للعدوان السعودي على المدن اليمنية

جهينة نيوز:

يواصل التحالف الذي يقوده النظام السعودي عدوانه على اليمن منذ الـ 26 من آذار عام 2015، مخلفاً عشرات آلاف الضحايا المدنيين ودماراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصادية فضلًا عن الحصار والمجاعة وهو ما شكل كارثة إنسانية.

واليوم، جددت قوى العدوان السعودي خرقها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن كما شن طيرانه غارات جوية على محافظات أخرى خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر عسكري في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أنّ خروقات قوى العدوان بلغت 73 بينها اعتداءان على منطقة رقابة كيلو 16 وتحليق طائرتي تجسس في أجواء مدينة حيس إضافة إلى 21 خرقاً بقصف مدفعي وصاروخي و50 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة كما قصفت مدفعية العدوان منطقة الفازة بمديرية التحيتا.

ولفت المصدر إلى أن طيران العدوان شن غارات على مناطق متفرقة في صرواح بمارب وخب والشعف بالجوف ومنطقة نهم ومديرية حرض.