أمريكا تبدأ التحاليل للكشف عن الأجسام المضادة لـ"كورونا"

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 10:02 | منوعات, صحة

أمريكا تبدأ التحاليل للكشف عن الأجسام المضادة لـ

جهينة نيوز:

بدأ المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إجراء تحاليل على عينات من الدم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا، ومدى المناعة ضد هذا الفيروس لدى مختلف الفئات.

وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن المركز سيقوم بتحليل عينات لثلاث فئات من الناس، الفئة الأولى تضم الأشخاص الذين يعيشون وسط بؤر تفشي الفيروس وأصيبوا به، والفئة الثانية هم الأشخاص الذين أصيبوا وتعافوا، والثالثة للأشخاص الذين أصيبوا من دون أن تظهر عليهم أعراض الإصابة.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الدراسة تهدف إلى تحديد عدد المصابين وكذلك الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بالفيروس، وما إذا كانوا محميين من الإصابة به مرة ثانية.

وقالت الصحيفة إن نتائج هذه التحاليل من شأنها أن تسمح للعلماء بمعرفة سلوك فيروس كورونا لتحديد فيما بعد كيفية التعامل معه.

ويمثل عدد الإصابات في الولايات المتحدة أكثر من ربع إجمالي الإصابات في العالم، حيث تجاوز 300 ألف إصابة.


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