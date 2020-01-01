ترامب: لا أهتم على الإطلاق بـ"أوبك" وأعضاء المنظمة يدمرونها بأنفسهم

جهينة نيوز

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يهتم بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" على الإطلاق، معتبرا أن أعضاءها يدمرونها بأنفسهم.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم السبت: "أوبك لا تهمني على الإطلاق، إلا أنهم يدمرون أنفسهم".

وأضاف ترامب، أنه مستعد لفرض رسوم على واردات النفط إذا كان ذلك أمرا ضروريا، مشيرا إلى أنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به لحماية الاقتصاد الأمريكي.

وأكد ترامب مرارا في وقت سابق أن الولايات المتحدة تتكبد خسائر كبيرة بسبب الأوضاع الحالية في أسواق النفط العالمية، مشددا على ضرورة توصل روسيا والسعودية إلى اتفاق حول خفض الإنتاج النفطي.

وتشهد أسعار النفط تراجعا مستمرا خلال الأسابيع الأخيرة على خلفية الزيادة الملموسة للعرض مقابل الطلب، تعمقت بسبب تفشي النوع الجديد لفيروس كورونا، وخاصة بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق جديد حول تقليص الإنتاج النفطي في إطار مجموعة "أوبك".

المصدر رويترز