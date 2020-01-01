المانيا تشهد تزايد العنف المنزلي بنسبة 20% بسبب كورونا

جهينة نيوز:

قالت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي، إنها ترى خطر تزايد العنف المنزلي على خلفية أزمة جائحة كورونا في المدن على وجه الخصوص، مقارنة بالمناطق الريفية.

وقالت جيفي في هذا الصدد: "نتلقى تقييمات مختلفة عن الوضع من الولايات، هناك تفاوت ملحوظ بين الوضع في المدن والمناطق الريفية".

وأشارت الوزيرة إلى أن المناطق الريفية، حيث تتوفر إمكانيات أكبر للخروج من المنزل، وحيث يعيش الناس في مساحات أوسع مقارنة بالمدينة، لا يرتفع فيها احتمال العنف المنزلي، وأضافت: "لم نسمع هناك عن تزايد في أعداد حالات العنف المنزلي".

وفي المقابل، ذكرت فرانتسيسكا جيفي أنها تلقت من برلين تقريرا الأسبوع الماضي يفيد بزيادة البلاغات بسبب العنف المنزلي بنسبة 10%.

كما أفادت الوزيرة في تصريحات لموقع صحيفة "دي تسايت" الألمانية، بأن "خط الإغاثة المخصص لتلقي البلاغات بسبب العنف المنزلي سجل ارتفاعا بنسبة تزيد عن 20%، هناك ارتفاع في الاستغاثات سواء من الأطفال أو الآباء".

ومنذ 3 أسابيع، أغلقت معظم الولايات الألمانية المدراس ودور الحضانة في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كما تفرض السلطات الألمانية قيودا موسعة على الحياة العامة، وبسبب هذا الوضع تتوقع السلطات تزايدا ملحوظا في جرائم العنف المنزلي.