فرنسا تسجل 7560 حالة وفاة منذ 1 اذار و مئات الاصابات في صفوف الجيش

جهينة نيوز:

قالت وزارة الصحة الفرنسية اليوم السبت، إن عدد الوفيات في البلاد منذ 1 مارس 2020، بلغ 7560 وفاة، علما أن الرقم المسجل يوم الجمعة كان 6507.

وقال المدير العام للصحة الفرنسية جيروم سولومون، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا في البلاد تباطأ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 441 من 588 يوم الجمعة.

وأضاف أن عدد المصابين ارتفع من 64338 حالة إلى 68605، مسجلة 4267 إصابة في 24 ساعة الماضية.

والجمعة، أعلنت السلطات الصحية الفرنسية تسجيل 1120 وفاة جراء فيروس كورونا في المستشفيات ودور المسنين.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي، السبت، عن إصابة حوالي 600 جندي فرنسي بفيروس كورونا.

وقالت بارلي إن قرابة 600 من أفراد الجيش أصيبوا بفيروس كورونا، وأضافت أنهم يراقبون الوضع عن كثب وتقوم بتكييف أجهزتها لمواجهة الفيروس.

وشددت الوزيرة على أن الوضع العسكري لن يتأثر.