التعليم العالي: لا صحة لما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة حتى أيلول المقبل

الأحد, 5 نيسان 2020 الساعة 00:10 | شؤون محلية, تعليم

التعليم العالي: لا صحة لما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تأجيل الدراسة حتى أيلول المقبل

جهينة نيوز:

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية أنه لا صحة لما تتداوله بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تأجيل الدراسة إلى شهر أيلول وبقاء الطالب في منزله خمسة أشهر.

وجاء في بيان للوزارة أنه لم يصدر عن الوزارة أي قرار حول تأجيل الدراسة إلى شهر أيلول وأن أي معلومة جديدة تتعلق بدوام الطلاب او امتحاناتهم سيتم إعلانها عبر الموقع الرسمي للوزارة.

ودعت الوزارة صفحات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة واعتماد الأخبار من مصادرها الحقيقية عبر وسائل الإعلام الرسمية أو موقع الوزارة وعدم الترويج للأخبار الكاذبة.

وكانت الوزارة مددت تعطيل الجامعات الحكومية والخاصة والمعاهد العليا والتقانة من 2-4-2020 ولغاية 16-4-2020 وذلك ضمن إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لفيروس كورونا.

 


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