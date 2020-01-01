ارتفاع وفيات كورونا في فنزويلا إلى 7 والإصابات إلى 153

جهينة نيوز:

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى سبعة أشخاص والإصابات المؤكدة إلى 153 حالة.

وقال مادورو في حديث بث على تويتر: "أبلغكم بألم أن شخصين آخرين لقيا حتفهما بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، ليرتفع عدد الوفيات جراء ذلك إلى سبعة أشخاص".

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‌‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏