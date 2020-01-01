ارتفاع وفيات كورونا في فنزويلا إلى 7 والإصابات إلى 153

جهينة نيوز:
أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو اليوم السبت ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى سبعة أشخاص والإصابات المؤكدة إلى 153 حالة.
وقال مادورو في حديث بث على تويتر: "أبلغكم بألم أن شخصين آخرين لقيا حتفهما بفيروس كورونا المستجد في فنزويلا، ليرتفع عدد الوفيات جراء ذلك إلى سبعة أشخاص".
وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، يوم 11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.
وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.