6 إصابات جديدة في ليبيا بفيروس كورونا

جهينة نيوز:

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المسبب لوباء "كوفيد 19" في البلاد إلى 17 حالة عقب تسجيل 6 حالة إصابة جديدة اليوم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي في بيان صحفي حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه إن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 16 حالة.

وأعلنت السلطات الليبية يوم الخميس 2 نيسان، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما.

وصنفت منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا ‏المستجد ‏المسبب ‏لمرض (كوفيد-19)، الذي ظهر في الصين أواخر ‏العام ‏الماضي، يوم ‌‏11 آذار، وباءً عالميا، مؤكدة أن ‏أرقام ‏الإصابات ترتفع ‏بسرعة كبيرة.‏

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها ‏دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات ‏استثنائية؛ ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل ‏مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى ‏القاتلة.‏