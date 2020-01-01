دولة أفريقية تكافح تفشي كورونا بحظر تناول الخفافيش وآكل النمل الحرشفي

جهينة نيوز:

قررت حكومة دولة الغابون حظر بيع أو أكل حيوانات آكل النمل الحرشفي والخفافيش، سعيا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وبحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الفرنسية، أعلن الرئيس الغابوني علي بونغو أونديمبا أيضًا، احتمالية إغلاق العاصمة ليبرفيل.

ويعتقد بأن فيروس كورونا المستجد مصدره الخفافيش، بينما يرجح العلماء انتقاله للبشر عن طريق حيوان آخر.

وتغطي الغابات 88 بالمئة من الغابون الواقعة في وسط أفريقيا، وأعلنت وزارة المياه والغابات الغابونية أن الفيروس "مزيج من فيروسين مختلفين، أحدهما قريب من الخفافيش والآخر من آكل النمل الحرشفي".

وأعلنت الغابون عن 21 إصابة بمرض "كوفيد 19".

وأوضح مسؤولون أن السلطات اتخذت قرارا مماثلا عندما تأثرت البلاد بفيروس إيبولا.

يذكر أن آكل النمل الحرشفي يعد أكثر الحيوانات التي يتم تهريبها في العالم، ويباع بسعر مرتفع حيث يستخدم في الطب الصيني التقليدي