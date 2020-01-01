فصائل الحشد: القوات الاميركية محتلة ونرفض ترشيح الزرفي

جهينة نيوز:

قررت ثمانية فصائل مقاومة عراقية، بينها عصائب أهل الحق، وكتائب سيد الشهداء، اعتبار القوات الأمريكية في العراق قوات محتلة والتعامل معها على هذا الأساس، فيما كشفت عن معارضتها ترشيح المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، لهذا المنصب.

وتضمن البيان المشترك الصدر عن حركة عصائب أهل الحق، والأوفياء، وجند الإمام، والنجباء، وكتائب سيد الشهداء، والإمام علي، وسرايا عاشوراء، والخراساني، ثلاث رسائل، الأولى موجهة إلى القوات الامريكية، حيث سيتم التعامل مع الأخيرة بـ"لغة القوة"، لافتة إلى أن "العمليات التي حصلت لم تكن الا ردا بسيطا".

والرسالة الثانية التي وجهها البيان إلى الكتل السياسية، والتي بحسبها أعلنت الفصائل عن موقفها "الثابت والمبدئي الرافض لتمرير مرشح الانتخابات الأمريكية، عدنان الزرفي".

ووجهت الرسالة الثالثة الى الشعب العراقي، وتعهدت خلالها الفصائل بالتواجد في كل أزمة، بما فيها "العدو الجديد"، فيروس كورونا، والبقاء "اوفياء للدفاع والتضحية، ولن نسمح لأمريكا تستمر باحتلال أرضنا، وتسرق ثرواتنا"، وفقا للبيان.