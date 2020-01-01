هل في عالم الموضة متنبئين أيضاً ؟ " الكمامات "سمة عرض مصممة أزياء افرنسية في أسبوع الموضة سبتمبر الماضي !

جهينة نيوز:

طرحت مصممة الأزياء الفرنسية “مارين سير Marine Serre “، في عرضها الذي أقيم خلال أسبوع الموضة في باريس في شهر سبتمبر الماضي لمجموعة ربيع/ صيف 2020، أزياء مع أقنعة للوجه تحاكي أجواء نهاية العالم

فقد ظهرت العارضات وهن يضعن على وجوههن أقنعة واقية وكمامات متناسقة مع أزيائهنّ، وقد صممت الملابس بالكمامات قبل الإعلان عن ظهور فيروس كورونا، و وصفت دار الأزياء الأقنعة التي تستخدمها سيري في تصاميمها بأنها “أقنعة مضادة للتلوث”.

وفي العرض الأخير لها هذا الأسبوع، عرضت سيري ذات الـ 28 عاماً أيضا مجموعة من الملابس تجاوزت فيها استخدام الأقنعة، إذ عملت على تغطية وجوه عارضات الأزياء بشكل كامل .

و ذكرت وسائل إعلامية أن جانب من الحضور كانوا يرتدون الأقنعة ، أيضاً بالإضافة إلى تصاميم أقنعة الوجه التي كانت ترتديها العارضات ، ضمن أسبوع الموضة في باريس ، فهل في عالم الموضة متنيئين أم هي مجرد صدفة ؟!

المصدر Jouhina magazine