مركز علمي روسي يقيم احتمال ظهور فيروس كورونا المستجد بطريقة اصطناعية

جهينة نيوز:

اعتبر مدير المركز العلمي الحكومي الروسي "فيكتور"، رنات مكسيوتوف، أن فيروس كورونا المستجد ظهر على الأرجح بشكل طبيعي دون أي تدخل من قبل علماء البيولوجيا.

وقال مكسيوتوف، الذي يترأس المركز المعني بتطوير اللقاح ضد عدوى "COVID-19" وصمم فحوصا خاصة بالمرض في روسيا، في حديث لقناة "روسيا 1": "يذكر فيروس كورونا المستجد بشكل أكبر بفيروس SARS الذي تسبب عامي 2002 و2003 بوباء الالتهاب الرئوي اللانموذجي. وتصل درجة التشابه نسبة 80%. لكن الاختلاف بنسبة 20% يمثل فرقا كبيرا جدا يشير إلى عدم تركيب الفيروس بشكل اصطناعي. وأنا على يقين بأن هذه السلالة طبيعية".

ولفت مع ذلك إلى أن قدرات علم الأحياء التركيبي تسمح اليوم بتصنيع كل أنواع الفيروسات تقريبا، مبينا: "ومع ذلك لا يمكن التمييز بين السلالة الاصطناعية والسلالة الطبيعية" و ذلك بحسب وكالة نوفوستي.

ويواجه العالم، منذ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19"، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية عدوى فيروس كورونا المستجد وباء عاما، وسجلت في العالم حتى الآن أكثر من 1152000 ألف إصابة بهذه السلالة في نحو 170 دولة، بما في ذلك 61625 وفاة و240117 حالة شفاء.

المصدر: نوفوستي