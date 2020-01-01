بينها بلد عربي.. روسيا تكشف عن الدول الأكثر "تصديرا" لكورونا إليها

جهينة نيوز:

كشفت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن خمسة بلدان، بينها بلد عربي، تتصدر قائمة الدول التي يتسلل منها فيروس كورونا إلى الأراضي الروسية.

وقالت غوليكوفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "يتم وصول فيروس كورونا إلى روسيا حاليا من 73 بلد من أصل ما يزيد عن 170 دولة في العالم موبوءة بالفيروس، والصدارة المطلقة في هذا الشأن تعود لإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا والإمارات".

وأضافت: "نورد هذه البيانات لأنها مهمة لإدراك حقيقة أننا لم نواجه الموجة الأولى من تفشي كورونا التي جاءت من الصين والتي كانت مثيرة لقلق الجميع".

وتابعت: "لكننا كما تتذكرون، اتخذنا في الوقت المناسب قرار إغلاق الحدود البرية وإلغاء الرحلات الجوية مع الصين والدول الأخرى التي كان يمكن أن تنتقل منها العدوى إلى أراضينا في تلك الفترة".

ووصل اليوم السبت عدد الإصابات بكورونا في روسيا إلى 4731، فيما بلغت حصيلة الوفيات 43، ما يعتبر عددا متدنيا نسبيا بين الدول الكبيرة.

المصدر: "نوفوستي"