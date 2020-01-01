إيران تواجه روسيا في الدوري العالمي للشطرنج على الانترنت

السبت, 4 نيسان 2020 الساعة 20:48 | تكنولوجيا, إنترنت

جهينة نيوز:

سيواجه فريق الشطرنج الإيراني عبر الإنترنت منافسه الروسي مساء غد الأحد ، الساعة 10 مساءً ، بمشاركة 30 أستاذًا والعشرات من لاعبي الشطرنج.

ويقام الدوري العالمي لبطولة الشطرنج عبر الإنترنت ضمن المجموعة الاولى التي تضم منتخبات إيران وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان وصربيا وفرنسا والأرجنتين والبيرو.

وتبدأ المسابقة بين المنتخبين في الساعة 22:00 يوم الأحد ، حيث سيخوضان ثلاث منافسات هي الصاعقة 1 | 1 ، بليتس 2 | 5 والسرعة 2 | 10.

وبإمكان المنتخب الإيراني أن يكون ضمن دوري الأبطال إذا فاز بنتيجة 3-0 في مواجهة روسيا.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا