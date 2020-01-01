إيران تواجه روسيا في الدوري العالمي للشطرنج على الانترنت

جهينة نيوز:

سيواجه فريق الشطرنج الإيراني عبر الإنترنت منافسه الروسي مساء غد الأحد ، الساعة 10 مساءً ، بمشاركة 30 أستاذًا والعشرات من لاعبي الشطرنج.

ويقام الدوري العالمي لبطولة الشطرنج عبر الإنترنت ضمن المجموعة الاولى التي تضم منتخبات إيران وروسيا وأوكرانيا وكازاخستان وصربيا وفرنسا والأرجنتين والبيرو.

وتبدأ المسابقة بين المنتخبين في الساعة 22:00 يوم الأحد ، حيث سيخوضان ثلاث منافسات هي الصاعقة 1 | 1 ، بليتس 2 | 5 والسرعة 2 | 10.

وبإمكان المنتخب الإيراني أن يكون ضمن دوري الأبطال إذا فاز بنتيجة 3-0 في مواجهة روسيا.