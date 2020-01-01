مقتل 4 عسكريين و63 مسلحا في معارك بالنيجر

جهينة نيوز:

أعلنت حكومة النيجر في بيان مساء الجمعة، مقتل 4 عسكريين نيجريين و63 مسلحا في اشتباكات بين الجيش ورجال مدججين بالسلاح يوم الخميس في منطقة تيلابيري القريبة من مالي غرب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان بثه التلفزيون الرسمي "حوالي الساعة 15:30 اشتبك عناصر من القوات المسلحة النيجرية مع مجموعة من الإرهابيين المدججين بالسلاح على متن آليات عديدة ونحو 50 دراجة نارية".

وأضافت وزارة الدفاع أن الحصيلة الأولية هي 4 قتلى و19 جريحا في صفوف الجيش.

وتابعت أن الجنود وبعد معركة طاحنة في إطار عملية ألماهاو لمكافحة الإرهاب وتعني باللغة المحلية زوبعة، أجبروا المهاجمين على الفرار وصادروا عشرات الدراجات النارية وأسلحة ومعدات متنوعة تعود للمهاجمين.

وأوضح البيان أن المعارك جرت في تامالاولاو في منطقة أبالا بمقاطعة تيلابيري، التي تقع في منطقة الحدود الثلاثة بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.

وتفيد حصيلة رسمية بأن 174 جنديا قتلوا في 3 هجمات في المنطقة في ديسمبر 2019 ويناي 2020، وتبنى تنظيم "داعش" الهجومين.

المصدر: أ ف ب