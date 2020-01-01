موسكو: هناك 808 إصابة كورونا في روسيا قادمة من الخارج و2854 عن طريق الاتصال

جهينة نيوز:

أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، بأن من بين العدد الإجمالي للمرضى المصابين بفيروس كورونا في روسيا، هناك 808 جاؤوا من الخارج، و 2854 مصابا بالتواصل، و 487 موضع شك.

وقالت غوليكوفا، في مؤتمر صحفي اليوم السبت: "من بين إجمالي عدد الحالات المسجلة في روسيا، هناك 808 حالات قادمة من الخارج، و 2854 حالة إصابة هي جراء الاتصال بأولئك الذين وصلوا البلاد، و 487 هي الأرقام التي نقوم بتحليلها الآن".

وتابعت بقولها:"نعني هنا، العلاقة مع أولئك الذين جلبوه (الفيروس)، أو مع الذين أصيبوا هنا، كجهة اتصال".

و ذكرت غوليكوفا خلال مؤتمر صحفي في موسكو: "يتم وصول فيروس كورونا إلى روسيا حاليا من 73 بلد من أصل ما يزيد عن 170 دولة في العالم موبوءة بالفيروس، والصدارة المطلقة في هذا الشأن تعود لإيطاليا وإسبانيا وفرنساوألمانيا والإمارات".

ومن جانبه أعلن مقر عمليات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد في روسيا، في وقت سابق من اليوم السبت، عن تسجيل 582 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 32 منطقة، ليبلغ العدد الإجمالي في البلاد 4731 حالة.

وقرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الخميس، الماضي، تمديد العطلة مدفوعة الأجر للمواطنين، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حتى 30 أبريل/ نيسان الجاري.

وتشهد موسكو وضواحيها وعدد من المدن الرئيسية والمقاطعات الروسية تطبيق نظام العزل الذاتي، الذي دخل حيز التنفيذ للأسبوع الثاني على التوالي.