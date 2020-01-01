بعد أنباء عن تأجيله ... تحديد موعد جديد لاجتماع اوبك+

جهينة نيوز:

صرحت رئيسة الخدمة الصحفية ومستشارة وزير الطاقة الأذربيجاني، زامينا علييفا، لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن اجتماع "أوبك+" قد تم تحديد موعده الجديد في 9 أبريل/ نيسان.

كما وأكد مصدر مطلع، لوكالة "سبوتنيك"، أن الأمين العام لمنظمة أوبك، محمد باركيندو، على اتصال دائم مع دول "أوبك+"، وأن المشاركين الرئيسيين في الصيغة يدعمون فكرة الاجتماع، وأن معظم المشاركين على استعداد لخفض إنتاج النفط، هناك احتمال كبير على حصول إجماع.

وكانت المملكة العربية السعودية قد دعت إلى اجتماع طارئ لدول "أوبك +" من أجل إيجاد حل لأزمة حرب أسعار النفط العالمية.

وأشارت السعودية إلى أن هذه الدعوة تأتي في إطار سعي المملكة الدائم في دعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي وتقديرا لطلب فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، وطلب الأصدقاء في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، فشلت منظمة "أوبك" في التوصل لاتفاق مع عدد من المنتجين المستقلين، على رأسهم روسيا، حول اتفاق جديد لكبح الإمدادات وضبط الأسعار.

وتسبب ذلك في انهيار أسعار النفط بشكل حاد، حيث نزلت 45% منذ بداية الشهر الجاري مع تزايد المخاوف من عودة فائض المعروض العالمي وتراجع الطلب.