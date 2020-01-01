سرقات جديدة لارهابيي النصرة والتركستاني و تهريب المسروقات الى تركيا

جهينة نيوز:

كشفت مصادر أهلية قيام مجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” ومجموعات إرهابية متحالفة معهم على نهب واستخراج الأنابيب المعدنية من أراضي الفلاحين في منطقة الغاب قرب الحدود الإدارية مع إدلب.

وذكرت المصادر من محافظة إدلب ان إرهابيين مما يسمى “الحزب التركستاني” يقومون بأعمال الحفر وتخريب الأراضي الزراعية في ما تبقى من مناطق انتشارهم في منطقة الغاب بريف حماة الشمالي الغربي لاستخراج الأنابيب المعدنية لمشاريع الري وتهريبها عبر السماسرة لبيعها في تركيا.

وفي سياق متصل كشفت المصادر الأهلية قيام إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” بعرض ما تبقى من محطة زيزون الحرارية التي أقدموا على تخريبها للبيع في مزاد علني إلى تجار الخردة في إدلب بالتنسيق مع تجار أتراك بالتزامن مع قيامهم بنهب وتفكيك ما تبقى من معمل الغزل والنسيج في إدلب.

وكان إرهابيون من تنظيم جبهة النصرة قاموا قبل سنوات بنهب المعدات والتجهيزات الإلكترونية المتعلقة بتوليد الكهرباء والمعدات الكهربائية الضخمة ومحركات التشغيل في محطة زيزون وتهريبها عبر القرى والبلدات في ريف إدلب الجنوبي الغربي إلى الأراضي التركية.