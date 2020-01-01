تركيا تسطو على معدات طبية متجهة إلى إسبانيا لمواجهة

جهينة نيوز:

أقدم النظام التركي على سرقة معدات طبية كانت في طريقها إلى إقليم كاستيا لا مانشا الإسباني مخصصة لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس حكومة الإقليم اميليانو غارثيا باجي في مذكرة رسمية أن النظام التركي قام بسرقة 150 جهاز تنفس اصطناعي ضروريا للحالات الصحية الحرجة لمواجهة فيروس كورونا دفع ثمنها 3 ملايين يورو الأهالي في الإقليم.

وأكد باجي أنه ينتظر أن تصدر إسبانيا شكوى دبلوماسية حيال الأمر الذي يعتبر “شبيها بالإجرام”.

وأوضحت مصادر رسمية مطلعة على القضية أن شحنة أجهزة التنفس المطلوبة تم تصنيعها في تركيا بطلب من شركة إسبانية قامت بإحضار عناصر ومكونات تصنيع هذه الأجهزة من الصين وبعد الانتهاء من التجهيز وشحنها على متن الطائرة قامت سلطات النظام التركي باحتجاز الشحنة والاحتفاظ بها.