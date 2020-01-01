"التحالف الدولي" يسلم قاعدة الحبانية في الأنبار إلى القوات العراقية

جهينة نيوز:

أعلن "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة تسليم قاعدة الحبانية العسكرية بمحافظة الأنبار إلى قوات الأمن العراقية.

وذكر بيان صادر عن "التحالف" اليوم السبت "يقوم التحالف بمغادرة قاعدة التقدم الجوية (الحبانية) ونقل معدات ومباني بما يقرب من مبلغ 3.5 مليون دولار إلى الحكومة العراقية".

وأضاف البيان "سيغادر 500 منتسب من أفراد التحالف"، مؤكدا أن" قوات الأمن العراقية كانت ومازالت قادرة على التصدي لداعش في محافظة الأنبار".

واستلمت القوات العراقية، يوم الاثنين الماضي، موقعا عسكريا آخرا كانت تشغله قوات بعثة التحالف الدولي الذي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، في محافظة نينوى، شمالي العراق.

كما أعادت بعثة التحالف في 26 مارس الماضي، الموقع الذي كانت تشغله في قاعدة القيارة الجوية، جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمالي العراق، إلى القوات العراقية، والانسحاب منه وفق التزام التحالف الدولي من إعادة المواقع التي كان يشغلها ضمن القواعد، والمعسكرات العسكرية العراقية.

وبدأت قوات التحالف الدولي الذي تترأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب، تقليص قواعدها في العراق، بتسليم أول قاعدة عسكرية لها، للجيش العراقي، بعد أيام من تقديم الحكومة العراقية شكوى دولية، ضد الانتهاكات الأمريكيــة التي تسببت بمقتل 6 وإصابة 12 من أفراد الأمن، بدايات الشهر الجاري.