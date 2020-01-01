كلية العلوم السياسية تصدر بياناً تحذر فيه من التزييف

السبت, 4 نيسان 2020 الساعة 18:13 | شؤون محلية, تعليم

كلية العلوم السياسية تصدر بياناً تحذر فيه من التزييف

جهينة نيوز

أصدرت كلية العلوم السياسية بياناً حذرته فيه من من أي مجموعة غير معروف أصحابها تنتحل صفة الكلية لإدارة مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في البيان الذي وصل جهينة نيوز نسخة منه:

"تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تحمل إسم ( رجال أعمال وسيدات المجتمع السوري ) تحت مسمى تعريفي أنها تُدار باشراف صفحة تحمل اسم كلية العلوم السياسية .. التعليم المفتوح .. قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية ".

وأضاف البيان: "نُبين لكم أنه لا علاقة لكلية العلوم السياسية بهذه المجموعة ولا بما يتم نشره ولا بما يتم طرحه من أفكار .. والصفحة التي تحمل اسم الكلية وتُدار بها هذه المجموعة هي صفحة غير رسمية للكلية" .


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا