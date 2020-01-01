كلية العلوم السياسية تصدر بياناً تحذر فيه من التزييف

جهينة نيوز

أصدرت كلية العلوم السياسية بياناً حذرته فيه من من أي مجموعة غير معروف أصحابها تنتحل صفة الكلية لإدارة مجموعات على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وجاء في البيان الذي وصل جهينة نيوز نسخة منه:

"تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة تحمل إسم ( رجال أعمال وسيدات المجتمع السوري ) تحت مسمى تعريفي أنها تُدار باشراف صفحة تحمل اسم كلية العلوم السياسية .. التعليم المفتوح .. قسم العلاقات الدولية والدبلوماسية ".

وأضاف البيان: "نُبين لكم أنه لا علاقة لكلية العلوم السياسية بهذه المجموعة ولا بما يتم نشره ولا بما يتم طرحه من أفكار .. والصفحة التي تحمل اسم الكلية وتُدار بها هذه المجموعة هي صفحة غير رسمية للكلية" .