الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إعفاء ثلاثة دول من الحظر الأحادي

جهينة نيوز

دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى تفعيل آلية الإعفاء الإنساني بهدف تعليق الحظر الأحادي المفروض على إيران وفنزويلا وكوبا من أجل تعزيز طاقات هذه البلدان في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلن وزير خارجية إسبانيا، آرانجا غونزالس لايا، في مؤتمر صحفي عبر الـ "فيديو كنفرانس"، عن أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وافقوا، خلال اجتماعهم، يوم أمس، على إعفاء البلدان النامية من الحظر للحصول على المعدات الطبية والادوية بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.

وقال غونزالس لايا: إن الحظر الاقتصادي الأمريكي وكذلك البلدان الأخرى يضم بنداً حول الإعفاء الإنساني حيث يمكن تعليق الحظر وفق ظروف إنسانية طارئة كما هو الحال في مكافحة كورونا.

ودعم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، القائمة على استخدام آلية الإعفاء الإنساني بهدف نيل البلدان المفروض عليها الحظر للمعدات الطبية.