سواريز حول تخفيض الرواتب : نتعرض لظلم كبير بعد الاتّهامات بحق لاعبي برشلونة

جهينة نيوز

أعرب مهاجم فريق برشلونة الإسبانى الأوروغواياني لويس سواريز عن خيبة أمله من الانتقادات التي وُجهت إليه ولزملائه في نادي برشلونة الإسباني نتيجة التأخر في الموافقة على خفض رواتبهم في ظلّ توقف الدوري بسبب فيروس كورونا المستجد. .

و أكد سواريز، على أن الأحاديث التى طالت لاعبى الفريق بشأن رفضهم تخفيض رواتبهم فى ظل أزمة تفشي فيروس كورونا، عارية تماما من الصحة، بعد الإتفاق الذى حصل مع الإدارة.

تحدث سواريز لشبكة "سبورت 890" الأوروغوايانية، قائلا:"تعرضنا لظلم كبير، بسبب الأشياء التى قيلت عنا، قبل التوصل إلى إتفاق مع إدارة برشلونة، لتخفيض الرواتب، لأننا كنا على علم بما يحدث فى العالم، ونعرف أيضا وضع النادى المالى".

أضاف مهاجم البارسا، حديثه قائلا:" جميع اللاعبين فى النادى كانوا فى الإنتظار للتوصل إلى إيجاد أفضل حل للنادي ولمصلحتنا ، ومحاولة مساعدة الآخرين الذين كانوا يمرون بوقت عصيب".

و تابع سواريز، حديثه قائلا:"الإتفاق تم بشكل متبادل بين قادة جميع الأندية فى النادى، مع الرئيس، وتوصلوا إلى هذا التفاهم".

وأعلن ليونيل ميسى، قائد برشلونة، تأييده لقرار الإدارة بتخفيض رواتب اللاعبين لمدة 30 يوماً بسبب انتشار فيروس كورونا الخطير.

وأكّد ميسي أن رواتب اللاعبين ستخفض بنسبة 70% ، تضاف إليها نسبة اقتطاع للمساهمة في ضمان دفع رواتب الموظفين الآخرين في النادي بشكل كامل خلال فترة الأزمة التي تمر بها إسبانيا والعالم جراء تفشي «كوفيد-19»

وانتقد ميسي في رسالة مطّولة نشرها على حسابه الرسمي على موقع انستغرام، مجلس إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، الذي اتّهمه بتقويض اللاعبين خلال المفاوضات الأخيرة.

وفرض تفشي كورونا شللاً شبه تام في مختلف النشاطات الرياضية حول العالم، وأدّى إلى تعليق منافسات كرة القدم في إسبانيا، البلد الثاني عالمياً من حيث عدد ضحايا الفيروس بعد إيطاليا (أكثر من 10 آلاف وفاة من أصل أكثر من 112 ألف إصابة).

المصدر وكالات