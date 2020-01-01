أدنوك الإماراتية تعلن التزامها توفير إمدادات الطاقة للسوق المحلية و لعملائها حول العالم

جهينة نيوز

ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام" أن شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك" أكدت اليوم استمرار التزامها بالعمل على تعزيز القيمة والاستثمار المسؤول لضمان تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي 2030 خصوصاً في الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً.

وأضافت الشركة أنه "تستمر في التقدم استناداً إلى ركائزها الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية والارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما تركز على مضاعفة الجهود لتوسيع برنامجها لتعزيز القيمة المحلية المضافة الذي يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي في الدولة، وخلق المزيد من الفرص التجارية وتوفير وظائف للمواطنين في القطاع الخاص".

وقال سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك " ومجموعة شركاتها : "تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه موظفينا، فإن صحة وسلامة كوادرنا البشرية، وسلامة أصولنا واستمرارية أعمالنا، هي على رأس أولوياتنا خلال هذه الظروف الاستثنائية".

وأضاف: "بفضل توجيهات ودعم القيادة، ومن خلال تكاتف جهود فرق العمل في تنفيذ النقلة النوعية على مدى السنوات الأربع الأخيرة، تمتلك أدنوك اليوم المزيد من عوامل القوة والمرونة، وتتمتع بموقع يتيح لها التعامل مع متغيرات ومستجدات الأسواق، بما فيها تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط، ومن أهم هذه العوامل كوادرنا البشرية المتميزة، وأداؤنا المالي القوي، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، والتكلفة التنافسية لإنتاجنا، ومما لا شك فيه أن انخفاض تكلفة إنتاجنا للنفط، والتي نعمل على تحسينها باستمرار، تساعدنا في استدامة مساهمتنا بدعم النمو الاقتصادي في دولة الإمارات".

تابع: "بناءً على هذه الأسس المتينة، سنواصل الاستثمار الذكي وبشكل مسؤول وإدراك شامل لكل المعطيات والمستجدات خلال هذه الفترة معتمدين على ركائزنا الأساسية المتمثلة في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما أننا مستمرون في مضاعفة الجهود لتوسعة وتطوير برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوثيق التعاون مع الشركاء والمقاولين والموردين لإيجاد حلول مجدية ومفيدة للأطراف كافة، وبما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني".