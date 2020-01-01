الكونكاكاف يؤجل نهائيات دوري الأمم

جهينة نيوز

قرر اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم "الكونكاكاف" تأجيل نهائيات دوري الأمم التي كانت مقررة بين الرابع والسابع من حزيران المقبل بسبب مخاوف من جائحة “كوفيد19”.

وجاء هذا الإعلان بعد توصية من الاتحاد الدولي "“الفيفا" بتعليق كل أنشطة اللعبة في حزيران.

وأعلن الكونكاكاف أيضاً تأجيل المباريات المؤهلة لبطولة الكأس الذهبية المقررة في حزيران وكذلك بطولة أندية الكاريبي المقررة الشهر المقبل وسيتم تحديد موعد جديد للنهائيات التي تتنافس فيها كوستاريكا وهندوراس والمكسيك والولايات المتحدة في هيوستون ودالاس في تكساس في أماكن سيتم الكشف عنها في وقت لاحق.