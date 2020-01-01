من قرصنة الكمامات إلى الفوضى وانعدام الأمان بين الأمم

جهينة نيوز

يرى باحثون أن حالة التسابق على الكمامات تشير إلى انعدام الأمان بين الأمم، وصولًا إلى حالة فوضى في حال تفكك النظام العام الدولي.

وأكّد سيناتور الشؤون الداخلية في العاصمة الألمانية برلين "أندرياس غييسل" أن واشنطن استولت على مائتي ألف كمامة طبية كانت قد اشترتها ولاية برلين من الصين لاستخدامها في الوقاية من فيروس كورونا، واصفاً ذلك بالقرصنة.

ويأتي ذلك في خضم سباق عالمي للحصول على أقنعة واقية في ظل تفشي المرض.

وفي التفاصيل، اختفت شحنة ستة ملايين كمامة اشترتها ألمانيا، قبل وصولها لألمانيا في أحد المطارات بكينيا، واتهمت ألمانيا الولايات المتحدة بالسيطرة عليها كما استولت أمريكا على 200 ألف كمّامة طبية أخرى، كانت قد اشترتها برلين من أجل استخدامها في مكافحة فيروس كورونا.

واتهمت فرنسا عملاء أميركيين بشراء شحنة من الأقنعة الواقية طلبتها فرنسا من الصين مباشرة على مدرج مطارات صينية، وانتزع الأمريكيون منها الشحنة بالمزايدة على سعرها ودفع ثلاث مرات ثمنها.

بدوره، أمر الكندي جاستن ترودو بفتح تحقيق إثر معلومات أفادت بأنّ شحنة من الأقنعة تم شراؤها من الصين وبعدما أعيد بيع قسم منها إلى المزايد الأعلى أي أمريكا.

إلى ذلك، سرق من إيطاليا أيضاً شُحنة من الكمامات التي تبرعت لها بها الصين في جمهورية التشيك التي اعترفت بالاستيلاء على شحنة معدات طبية تضُم 680 ألف قناع وأجهزة للتنفس، كانت موجهة من الصين لدعم إيطاليا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وقالت بأنه لا مجال لإعادة المعدات بعدما تم توزيعها على المستشفيات في البلاد.

وروى نائب أوكراني توجه إلى الصين لمواكبة شحنة طبية عمّا شهده من منافسة مخيفة للحصول على معدات طبية حيث تريد الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا الاستحصال على طلبات دفع ثمنها مسبقاً عبر تحويل مالي وبعقود موقعة، فقط لأنهم يملكون المزيد من المال نقداً.

وصّرح مسؤول سلوفاكي للإعلام بأن بلاده أوصت على ملايين الأقنعة الواقية من أوكرانيا كان من المقرر دفع مليون ومائتي ألف يورو ثمناً لها نقداً، لكن وسيطاً ألمانيا وصل قبله وزايد على السعر واشتراها.

من جهتها وعلى أراضيها، صادرت فرنسا أقنعة واقية لشركة "مولنليكي" السويدية للمعدات الطبية، كانت متوجهة إلى إسبانيا وإيطاليا، كما اتهمت تونس إيطاليا بالاستيلاء على شحنة الكحول الطبية، على باخرة قادمة من الصين، كانت في طريقها إلى تونس.