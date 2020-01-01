لبنان: انخفاض في عدد الإصابات اليومية بكورونا والجيش يدعو للالتزام بالتعبئة

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم السبت تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا في وقت دعا الجيش اللبناني المؤسسات المشمولة بقرار التعبئة إلى التزام الإقفال التام.

ولفتت وزارة الصحة إلى أنه حتى الساعة، بلغ عدد الحالات المثبتة مخبريا في مستشفى الحريري الجامعي ومختبرات المستشفيات الجامعية المعتمدة بالإضافة إلى المختبرات الخاصة 520 حالة بزيادة 12 حالة عن يوم أمس، علما أن عدد الفحوصات التي أجريت في الساعات الـ24 الماضية بلغ 550 فحصا.

وأكدت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس، ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه على 17 وفاة.

من جهة أخرى، دعت قيادة الجيش المؤسسات المشمولة بقرار التعبئة إلى التزام الإقفال التام، وعدم خرقه تحت أي ذريعة.

المصدر: الوطنية للإعلام