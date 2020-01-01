وزير التعليم العالي يصدر جملة قرارات تهم الطلبة!؟

جهينة نيوز

كشف وزير التعليم العالي بسام ابراهيم عن صدور قرار بإيقاف المناقشات لرسائل الماجستير والدكتوراه اعتباراً من تاريخ اليوم وحتى عودة دوام الجامعات واعتبار الفترة مبررة.

وفي إجابات عن عدة تساؤلات طرحتها صحيفة الوطن أكد ابراهيم صدور قرار باعتبار المدد المتعلقة بالتسجيل على رسائل الماجستير والدكتوراه لمن لم يسجل الرسالة إلى الآن أو سجل ولم تستكمل أوراقه فترة مبررة من تاريخ ١٤-٣-٢٠٢٠ وحتى عودة دوام الجامعات.

كما عد المدد مبررة بالنسبة لمن هو مسجل في مرحلة الأطروحة ماجستير ودكتوراه بمن فيهن من شملهم المرسوم /٦٩/ لعام ٢٠١٩.

وأضاف أن جميع القرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا، مشيراً إلى تبرير فترة الانقطاع للطلاب بخصوص الرسائل وتعويض الفاقد الدراسي، مؤكداً أن الطلاب المستنفدين ضمن اهتمام وزارة التعليم العالي.

وقال الوزير: تم منح طلاب الدراسات العليا العالقين خارج القطر، ولم يتمكنوا من العودة فترة مبررة حتى عودة دوام الجامعات، أما الموفدون فقد اعتبر هذه الفترة من تاريخ ١٤-٣ ولغاية بداية الدوام مبررة ولاتدخل ضمن فترة التجميد.

كما لفت ابراهيم إلى إيقاف التسجيل على مقررات للفصل الثاني للتعليم المفتوح حتى بداية الدوام وفق ماتقرره وزارة التعليم العالي.

وبخصوص مسابقة أعضاء الهيئة التدريسية بين ابراهيم أنه سيصدر الإعلان عنها بعد إعادة الدوام في الجامعات.